Урожай прошлого года в квадрате

В СПК "Остромечево" Брестской области хлеборобы намолотили более 20 тысяч тонн зерна.

В среднем это на 10 центнеров с 1 гектара больше предыдущего года. Но не успели хлеборобы подсчитать драгоценные тонны собранного урожая, как снова в поля. На подходе уборка других сельскохозяйственных культур.

В хозяйстве "Остромечево" в этом году удалось увеличить прошлогодний показатель. При тех же посевных площадях намолотили 20 тысяч тонн зерна. Тем самым подтвердили статус передового хозяйства Брестского района.

Значительно преуспели и в выращивании пивоваренного ячменя. В

прошлом году урожай этой культуры был небольшим, да и по качеству уступал других хозяйствам области. В этом году вырастили 400 тонн, продали 230. Заготовители урожаем довольны.

Механизаторы шутят, осень - проблем восемь. Только подсчитали

драгоценные тонны выращенного хлеба и снова в поля. На подходе уборка других сельскохозяйственных культур. В складах идет доработка озимых. Уже через неделю приступят к посеву. Потому и молодежному экипажу отдыхать некогда. Только подготовили свой комбайн к зимовке, сразу же пересели на сеялку. Вперед к новым результатам.

