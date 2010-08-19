Урожай-2010: потребности внутреннего рынка страны обеспечены полностью

Это подтвердили в Минсельхозпроде. Мы не только обеспечим собственную продовольственную безопасность, но и поможем, в случае необходимости, соседям. Во всем мире сейчас непростая ситуация с зерновыми, а на биржевых торгах зашкаливают цены на пшеницу.

Природа смешала все карты: не так давно эксперты прогнозировали рост зерновых запасов в мировых закромах. Но погода внесла свои коррективы: аномальная жара в Западной Европе, Китае, Южной Австралии, России, Казахстане, Украине и США, дожди и наводнения в Центральной и Восточной Европе. Потери доходят до 40%.

Торги на мировых биржах обрадовали продавцов и огорчили покупателей: цены на пшеницу подскочили вверх. Эксперты это связывают с тем, что один из главных игроков – Россия – объявила о том, что прекращает экспорт зерна. Биржевики оживились: еще пару месяцев назад они делали ставку на понижение цен на пшеницу. Но за летние месяцы мировые цены на порядок выросли. Подобного не было еще с 1973 года.

Виктор Дерешов, заместитель начальника отдела торгов сельхозпродукцией Белорусской универсальной товарной биржи:

– Сейчас отмечается существенное увеличение спроса на сельскохозяйственную продукцию из Беларуси. Что, несомненно, отразится на конечных ценах реализации за пределами республики. Видя эту ситуацию, мы уже приступили к организации биржевых торгов мукой и крупой.

Белорусская мука нарасхват сегодня в России: участник торгов Александр рассчитывает прилично заработать на этом.

Александр Скакун, начальник отдела маркетинга комбината хлебопродуктов, участник биржевых торгов:

– Сейчас надо по возможности максимум продавать муки. Вот мы смотрели, мы можем реально продать 200-300 тонн, а на экспорт наше предприятие может продать в пределах двух тысяч.

На мировых торгах Россия всегда была главным игроком. Но чаще продавцом того же зерна. Сегодня – покупателем. Наш сосед планирует втрое увеличить импорт зерна. В цифрах – около пяти миллионов тонн. Покупать будет у стран ближнего зарубежья. В Беларуси занялись расчетами: чем можем помочь, но в первую очередь – обеспечение наших собственных потребностей.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

– Продовольственная безопасность по данному направлению, она выдержана в Республике Беларусь. Население может быть спокойно, что оно будет с хлебом, с комбикормами, с булками, со сдобами.

Зинаида Ильина, доктор экономических наук, профессор:

– Даже при неблагоприятных условиях республика имеет возможность всегда удовлетворить собственную потребность и поставлять продукцию за рубеж. Условия будут разные: в данный момент ожидается наращивание цен на продукцию. Я посмотрела мировой рынок до 2020 года: продукция сельскохозяйственного производства, цена на нее, будет постоянно расти. Дефицит продукции сохраняется до 2050 года.

Нехватка зерна в той же России сказалась и животноводстве: возникли проблемы с кормовой пшеницей. Если скот вовремя не накормить или прибегнуть к крайней мере – порезать его, то потом восстановить поголовье скота будет очень сложно.

Вслед за Россией ограничения на экспорт зерновых может ввести и Украина. В Беларуси же Правительство создает специальную комиссию, чтобы регулировать поставки на экспорт нашей сельзхозпродукции, спрос на которую значительно вырос.

Василий Павловский:

– Подаваться будут документы. Комиссия будет рассматривать. Это не в том плане, что будем запрещать, а в том, чтобы на территории Республики Беларусь и на мировом рынке сельскохозяйственная продукция – зерно, овощи, картофель – продавалась по приемлемым для сельхозпроизводителей ценам.

Ирина Туркова, Николай Сенчило, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.