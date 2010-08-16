Урожай-2010: белорусские аграрии уверенно идут к финишу

К сегодняшнему утру в стране осталось неубранными всего 5% площадей. Хлеборобы Гомельской и Могилевской области уже завершили жатву. Белорусский каравай весит более 6 миллионов 600 тысяч тонн.Уверенное лидерство держит Минская область. А самой высокой урожайности зерна достигли в хозяйстве «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области. В среднем с каждого гектара здесь собрано более 84 центнеров. Лучше всего уродила озимая пшеница. В результате валовой сбор зерна в сельхозорганизации составил почти 21 тысяча тонн.