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Урожай-2010: белорусские аграрии уверенно идут к финишу

16 августа 2010 07:58
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К сегодняшнему утру в стране осталось неубранными всего 5% площадей. Хлеборобы Гомельской и Могилевской области уже завершили жатву. Белорусский каравай весит более 6 миллионов 600 тысяч тонн.Уверенное лидерство держит Минская область. А самой высокой урожайности зерна достигли в хозяйстве «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области. В среднем с каждого гектара здесь собрано более 84 центнеров. Лучше всего уродила озимая пшеница. В результате валовой сбор зерна в сельхозорганизации составил почти 21 тысяча тонн.
# Экономика

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