Уровень занятости в странах Евросоюза сократился впервые за 14 лет

В обнародованном исследовании статистической службы ЕС - Евростата отмечается, что число работающих в зоне евро снизилось в 2009 году - впервые со времени начала изучения подобных данных - на 2,7 млн., до 144 млн. человек.

Всего же в Евросоюзе, в который входят 27 стран, падение числа работающих составило 4 млн. — до 221,1 млн. человек. По мнению экспертов, эта тенденция отмечена после роста занятости в 2007 году — на 2,6 млн. и в 2008 — на 1,7 млн. человек. По их данным, тенденция к сокращению рабочих мест продолжится и в нынешнем году, если «хрупкое восстановление экономики не станет устойчивым».

В третьем квартале 2009 года в ЕС наметился выход из спада — рост ВВП на 0,4%. Однако в четвертом квартале произошло снижение данного показателя до 0,1%. Нестабильность преодоления рецессии выразилась и в ряде других показателей, в том числе в относительно низком уровне спроса, невысоком уровне доверия к бизнесу. Объем розничных продаж в зоне евро упал в январе этого года на 0,3% по сравнению с декабрем прошлого года, сообщает БЕЛТА.