Уровень торговой надбавки для товаров зарубежных производителей составит 60%

Об этом заявил министр экономики Республики Беларусь, Николай Зайченко. Он также отметил, что принятое постановление обеспечит равные права для зарубежных и отечественных производителей на белорусском рынке – ранее в ситуации недостаточной конкуренции импортеры ценовых ограничений не имели. При этом, 40 товарных позиций все же будут свободными от торговых надбавок, в том числе автомобили, парфюмерно-косметические товары, одежда (исключая товары для детей), некоторые продовольственные товары и другие. По мнению специалистов, новый порядок формирования цен на импортные товары станет сдерживающим фактором инфляции в Беларуси.