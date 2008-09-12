Прямой эфир

Уровень торговой надбавки для товаров зарубежных производителей составит 60%

12 сентября 2008 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом заявил министр экономики Республики Беларусь, Николай Зайченко. Он также отметил, что принятое постановление обеспечит равные права для зарубежных и отечественных производителей на белорусском рынке – ранее в ситуации недостаточной конкуренции импортеры ценовых ограничений не имели. При этом, 40 товарных позиций все же будут свободными от торговых надбавок, в том числе автомобили, парфюмерно-косметические товары, одежда (исключая товары для детей), некоторые продовольственные товары и другие. По мнению специалистов, новый порядок формирования цен на импортные товары станет сдерживающим фактором инфляции в Беларуси.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
12 сентября 2008 16:48

Комитет госконтроля проинспектировал плодоовощную отрасль и выявил ряд нарушений

11 сентября 2008 17:09

Взносы Беларуси и России в союзный бюджет в следующем будут пропорционально увеличены на 20%

11 сентября 2008 17:08

Один из самых представительных в Беларуси экономических форумов "Еврорегион Неман" открылся в Гродно