Уровень покрытия населением затрат на услуги ЖКХ в 2010 году не превысит 35%

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ Беларуси.

Глава государства констатировал, что сегодня население погашает расходы на услуги ЖКХ примерно на 30%, тогда как раньше этот показатель составлял 52%. По словам Президента, плохо, что есть такое падение, ведь в перспективе каждый должен в полном объеме оплачивать потребляемые услуги. "Но у нас социальное государство, мы социально защищаем своих людей. Возникает вопрос: могут ли люди 100% заплатить? Не могут, тем более в кризисной ситуации", — отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в 2008 году в стране был обеспечен хороший уровень зарплаты. Вместе с тем в текущем году реальная заработная плата увеличилась лишь на 0,1%. "В этом году мы заработную плату только удержали на уровне прошлого года. Спрашивается, а смогут ли все уплатить эти 55% (уровень покрытия услуг ЖКХ. — Прим. БЕЛТА). Поэтому в будущем году, я правительству прямо заявил, если мы получим покрытие в 35%, то это будет нормально. Мы так и запланировали. Будет возможность у человека больше заплатить, заплатит больше, но пока я этого не просматриваю", — сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, правительство Беларуси вносило предложение об увеличении платы за услуги ЖКХ на $7 в течение первого полугодия. "Как бы люди ни переживали, это было бы подъемно. Но с другой стороны, мы получаем от этого повышения всего лишь Br77 млрд., тогда как бюджет на следующий год — Br52 трлн. Стоит ли с народом, грубо говоря, собачиться за эти Br77 млрд.", — сказал глава государства. "Вот когда мы увидим тенденцию, что люди имеют возможность заплатить, за Лукашенко не заржавеет, я иждивенцев терпеть не могу", — добавил он.

Александр Лукашенко указал на необходимость оптимизации затрат и в самих жилищно-коммунальных службах. Он отметил, что ему часто жалуются на нехватку средств в ЖКХ. "А вы посчитали, по каким тарифам мы предлагаем населению электричество, за какую цену мусор вывозим, капитальный ремонт делаем, сколько там разворовывается и так далее? Три года в правительстве считали, и наконец, пришли и сказали, что на 30% сократили запросы ЖКХ, — сказал Президент. — А если еще поджать? Может, еще на 30% сократят. И тогда тарифы, по которым ведется подсчет, будут совсем другие?".