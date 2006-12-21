Уровень номинальной средней заработной платы повысится

Номинальная начисленная средняя заработная плата в Минске в декабре 2007 года должна составить 440-446$. Об этом стало известно 21 декабря на заседании в Мингорисполкоме, где рассматривался проект прогноза социально-экономического развития столицы на будущие год.

В нынешнем декабре установленный показатель в городе будет выполнен. Номинальная начисленная средняя зарплата составит $390. Проектом бюджета на следующий год предусмотрено на выплату заработной платы направить почти 28% объема бюджета. Расходы на эти цели по сравнению с 2006 годом будут увеличены на 20%. Участники заседания в целом одобрили документ. Окончательное его утверждение состоится 22 декабря на сессии Мингорсовета депутатов.