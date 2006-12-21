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Уровень номинальной средней заработной платы повысится

21 декабря 2006 15:31
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Номинальная начисленная средняя заработная плата в Минске в декабре 2007 года должна составить 440-446$. Об этом стало известно 21 декабря на заседании в Мингорисполкоме, где рассматривался проект прогноза социально-экономического развития столицы на будущие год.
В нынешнем декабре установленный показатель в городе будет выполнен. Номинальная начисленная средняя зарплата составит $390. Проектом бюджета на следующий год предусмотрено на выплату заработной платы направить почти  28% объема бюджета. Расходы на эти цели по сравнению с 2006 годом будут увеличены на 20%. Участники заседания в целом одобрили документ. Окончательное его утверждение  состоится 22 декабря на сессии Мингорсовета депутатов.
# Экономика

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