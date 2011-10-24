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Урал Мухамеджанов: Альтернативы интеграции сегодня нет

24 октября 2011 17:37
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Интеграция в Таможенном союзе и ЕЭП позволит государствам нарастить экономический потенциал. Такое мнение высказал спикер Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с казахстанским коллегой.

Делегация депутатов во главе с Уралом Мухамеджановым —председателем Мажилиса, нижней палаты парламента Казахстана — прибыла сегодня в Минск. У гостей запланированы переговоры с руководством Беларуси, а также участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Беларусь и Казахстан обладают значительным экономическим потенциалом. Раскрыть этот потенциал шире позволяет участие в Таможенном союзе. 1 января 2010 года открытие Единого экономического пространства, мы надеемся, даст новым импульс экономикам наших государств.

Урал Мухамеджанов, председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан:
Альтернативы интеграции сегодня нет. Весь мир объединяется. Именно экономическая интеграция помогает сегодня противостоять современным вызовам. XXI век выдвигает ещё больше вызовов и угроз нашим экономикам, достоянию наших людей, экологии. Если не работать сообща, можно многое прозевать и многое потерять.

# Экономика

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