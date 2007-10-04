Управления рисками в банковской системе Беларуси

Именно так звучит главная тема международной конференции, которая открывается 4 октября в Минске. Это третье тематическое мероприятие в текущем году, которое проходит в рамках проекта "Банковские информационные технологии". Актуальность тематики обусловлена необходимостью расширения спектра банковских услуг, повышением оперативности проводимых операций, интеграции белорусских банков в мировую финансовую систему.

В конференции примут участие представители ведущих банков Беларуси, а также зарубежных IT-компаний из России, Англии, Польши, Украины и других стран.

