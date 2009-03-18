Управления капитального строительства получат льготные кредиты

30 процентов стоимости объекта застройщики могут получить в банке на срок до 6 месяцев. Более того, сегодняшний указ президента упростит и удешевит жизнь и новоселам, и квартиросъемщикам.

Сколько стоит дом построить застройщик знает лучше всех. Проектирование, подготовительные работы, фундамент – дефицит оборотных средств ощущается уже на первом этапе. Итог – задержка строительства. Сейчас выделение льготного кредита застройщику возможно только после открытия кредитной линии на каждого отдельного гражданина. По новому Указу застройщик может воспользоваться кредитом еще до того, как его получат будущие владельцы квартир.

Очередное нововведение — в очереди за льготным кредитом. Первыми финансовую поддержку получат жильцы служебных квартир и молодые ученые, которым были назначены специальные стипендии президента.

Кроме того, построенную на льготных условиях квартиру, можно будет продать уже через год, а не через три как было раньше. Таким образом, квадратные метры намного быстрее могут попасть в экономический оборот. И сами будут работать на снижение своей же стоимости.

Указ охватывает практически все аспекты капитального строительства. И, что главное, не требует дополнительных средств из бюджета для своей реализации.