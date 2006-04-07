Универсам <Рига> переживает второе рождение

Реконструкция здания универсама велась около двух лет. На обновление его было потрачено немало сил и средств. Однако городские власти довольны - у минчан появился еще один современный торговый центр.Пока открыт только первый этаж универсама, однако к лету планируют закончить и второй. Первыми посетителями стали представители районного и городского руководства. Ушли без покупок, но под впечатлением. Универсам <Рига> - один из старейших в городе. Он был построен к открытию Олимпийских игр в Москве. С тех пор прошло более четверти века. Здание естественно требовало ремонта и больших затрат. Всего на реконструкцию первой очереди магазина затрачено более трех миллионов долларов. Однако это оправдано, считают специалисты. Все сделано для удобства минчан: богатый ассортимент и хорошее обслуживание, а значит и дополнительный товарооборот.