Универсальная товарная биржа укрепляет белорусскую экономику

Белорусская универсальная товарная биржа всего за год заявила о себе - таково мнение участников заседания Президиума Совета Министров.375 торговых сессий и 44 тысячи сделок - таковы итоги ее работы в прошлом году. Число клиентов в 2006 году выросла в семь раз. Биржа стала своеобразным индикатором реальных цен на оптовом рынке. Сегодня на бирже свершаются сделки с товарами более 100 наименований. Постоянно ведется работа по расширению перечня биржевых товаров.