Уникальной презентацией возможностей Беларуси станет инвестиционный форум в Лондоне

Об этом заявил сегодня министр экономики Николай Зайченко.

Великобритания – один из основных инвесторов белорусской экономики и мировой финансовый центр. Деловой климат в нашей стране стал значительно мягче, отмечают специалисты. В этом году прирост инвестиций уже составил более 22%. Беларусь уверенно держит курс на инновационную деятельность. С расчетом на это в стране создается более 100 новых предприятий и модернизируется большое количество производств.

Министр экономики отметил, что необходимо реформировать работу Национального инвестиционного агентства. Эта структура, по мнению Николая Зайченко, не приносит должной отдачи. Агентство должно превратиться в "одно окно" для иностранных инвесторов. И обеспечивать предоставление им готовых проектов "под ключ".

