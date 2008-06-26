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Уникальной презентацией возможностей Беларуси станет инвестиционный форум в Лондоне

26 июня 2008 15:09
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Об этом заявил сегодня министр экономики Николай Зайченко.

Великобритания – один из основных  инвесторов белорусской экономики и мировой  финансовый центр. Деловой климат в нашей стране стал значительно мягче, отмечают специалисты. В этом году прирост  инвестиций уже составил  более 22%.  Беларусь уверенно держит курс на   инновационную  деятельность. С расчетом на это в стране создается более 100 новых предприятий и модернизируется  большое количество производств.

Министр экономики отметил,  что необходимо  реформировать работу Национального инвестиционного агентства. Эта структура, по мнению   Николая Зайченко, не приносит должной отдачи. Агентство  должно  превратиться в "одно окно" для иностранных инвесторов. И обеспечивать  предоставление им  готовых проектов "под ключ".

# Экономика

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