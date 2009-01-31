Уникальное энергосберегающее оборудование введено в эксплуатацию на Минском автомобильном заводе

Экономят за счёт новых технологий теперь цеха, где требуется наибольшее количество электричества и газа.

За прошлый год на предприятии внедрено порядка 200 новшеств, которые позволили значительно снизить себестоимость продукции, выпускать её больше и высокого качества. Это одно из приоритетных направлений развития белорусской промышленности в условиях финансового мирового кризиса.

Новая печь – гора проблем с плеч. Мало что, ресурсы экономятся, особый вред экологии не наносится, да и детали без брака, из под прессов выходят. Ещё один - самый современный сейчас монтируют в кузнечном.

Рядом с зарубежным оборудованием, отечественное появляется. Над заменой устаревших машин и заводские кулибины трудятся. Лет сорок до этого ни модернизация, ни закупка новых печей не велась. Про энергозатраты никто не задумывался.

МАЗ за счёт нововведений – получает солидный выигрыш. Техники с конвейера сошло больше, а затраты на энергоресурсы снизились. В целом по республике только за последний год в обновление технологий и оборудования в промышленном секторе инвестировано 1 триллион 350 миллиардов рублей.

Производство автомобилей, тракторов, станков, металлопроката, сегодня ещё на полпути в вопросах энергосбережения. Из всех литейных участков в Беларуси только 15% и имеют эффективное оборудование.

