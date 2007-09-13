Укрепить энергобезопасность страны

8 миллионов тонн - такую экономию топливно-энергетических ресурсов ожидают получить в республике по итогам пятилетки.

Результаты должен принести и перевод многих энергоисточников на комбинированное применение топливных ресурсов, и поиск альтернативных источников энергии, и строительство в республике АЭС. Реализация этих проектов должна сделать Беларусь энергетически независимой и повысить конкурентоспособность отечественных товаров на мировом рынке.

Копейка рубль бережёт, а сэкономленное тепло и электроэнергия в отдельно взятой квартире сможет принести государству немалую экономию. Помимо утепления зданий, повышения термосопротивления стен, жилищно-коммунальные хозяйства планируют освоить и установку окон, с эффектом сохранения тепла - когда в процессе вентиляции, входящий воздух нагревается на 80% за счет выходящего.

На отопление жилого фонда республики ежегодно тратится до трети всей вырабатываемой тепловой энергии. Специалисты подсчитали - если соблюсти необходимые условия во время строительства, потребление тепла можно сократить в 3 раза, при этом стоимость квадратного метра возрастет незначительно. Подобный проект получил реализацию в новом микрорайоне столицы - уже готовятся документы на серийное строительство "экономного" жилья.

Строительство АЭС должно снизить себестоимость электроэнергии в Беларуси на 30%. Бизнес-план строительства в республике АЭС будет готов к началу 2009 года. Пока же суммарные инвестиции в топливно-энергетический комплекс Беларуси до 2020 года колеблются в пределах 19 миллиардов долларов. Многие проекты по укреплению энергобезопасности страны - долгосрочные и окупятся не раньше, чем через десяток лет. Но в энергетическом ведомтсве считают, если не начать экономить ресурсы сегодня - сделать это завтра будет куда сложнее и дороже.

