Украинский Славянск, март 2015: что происходит здесь после прекращения огня?

«Минск» звучит во всем мире! «Минские договоренности» или «минские соглашения» уже вошли в учебники дипломатии и истории! А в принципе, немало терминов с географическими названиями на слуху: американцам, например, не нужно объяснять, что такое «Пёрл-Харбор» (День позора), и нам, и немцам о многом говорит слово «Сталинград», современной Украине – «дебальцевский котел». «Немига», кстати! «На Немиге головы стелют снопами…» – так писали о битве в центре нынешнего Минска (хотя Минска тогда не было), но это было первое упоминание о столице Беларуси.

Немало исторических терминов – с белорусскими названиями. После поражения Наполеона на Березине, «Березино» вошло во французский язык, наряду с фразой «плохи дела». А вот «Брестская крепость» – это всем известный символ стойкости. Можно вспомнить, при всей неоднозначности, и «Битву под Оршей». А «Брест-Литовский мирный договор» чего стоит?

Теперь уже не просто мирный, а миротворческий подтекст у названий из свежайшей истории – «Минская группа ОБСЕ» по разрешению нагорно-карабахского конфликта (и, кстати говоря, на этой неделе она собиралась в белорусской столице). И вот последнее – «Минские договоренности» по Украине.

Во всем мире звучат «Минск» и «Беларусь» в позитивном смысле. Минские соглашения по Украине нелегко, но выполняются. Однако после прекращения огня непростые времена для украинцев не закончились. Артиллерия замолчала, но экономика подает свой голос. О том, что происходит в юго-восточном регионе, из Славянска сообщает наш корреспондент.

Анна Богаткина, корреспондент:

После переговоров «нормандской четверки» в Минске бои здесь, на Донбассе, прекратились, тяжелое вооружение отвели. И местные жители, как говорится, вздохнули с облегчением. Но тревога за будущее осталась. Очень скоро Украину снова может начать лихорадить – эксперты прогнозируют появление «коммунальных» и даже «хлебных» «майданов».

Самая обсуждаемая сейчас в Украине тема – это повышение тарифов на коммунальные услуги. Тепло в батареях подорожает на 70 процентов, а минимальный тариф на газ увеличится в холодный сезон более чем в три раза. Госчиновники в регионах с нескрываемым пессимизмом комментируют такие новости.

Ярослав Секирож, заместитель мэра Славянска:

280 процентов на национальном уровне идет повышение. То, что было заявлено, в принципе, во всех средствах информации с позиции правительства и так далее. Просто затягивать пояса, когда уже хребет трещит, это не дело. Мы тогда затягиваемся.

Александр Бондаренко, житель Славянска:

Вот так мы пока перезимовали. Потолок я сделал – живем, тепло.

Летом в дом Александра Бондаренко прилетел снаряд. Крышу снесло полностью, котельную разбило. Само здание устояло, но ремонт пришлось сделать основательный, причем за свой счет. Только с шифером помогли волонтеры.

Александр Бондаренко, житель Славянска:

Тут вопрос не о еде. Тут весь Донбасс думает, как бы выжить физически от пушек.

Хотя о еде скоро придется и задуматься. Уже сейчас на коммунальные платежи Александр с супругой тратят ровно половину своих скромных доходов. По их расчетам, после подорожания газа и электроэнергии на жизнь зимой будет оставаться примерно 500 гривен – это чуть больше 20 долларов по нынешнему курсу.

Александр Бондаренко, житель Славянска:

После войны терли себе кукурузу - мамалыгу помните? После войны валялись они все в огородах. Мы еще не дошли до того. Но у меня такое ощущение, что дойдем. А при тех тарифах – это убийство народа.

На этой неделе стало известно, что Международный валютный фонд одобрил выделение 17,5 миллиардов долларов Украине в ближайшие четыре года. Причем ключевым условием для кредита стало реформирование энергетического сектора страны, в том числе и за счет резкого повышения тарифов на газ и тепло. Заявлено, что при этом малоимущим гражданам будут выделены субсидии.

Михаил Забрудский, пенсионер:

Теперь откуда есть гарантия, что этот Демчишин – он сейчас министр – не влепит нам опять такие тарифы, что у нас и голова зашатается?

Михаил Яковлевич относится к той категории, кому положена государственная помощь на оплату коммуналки. Пенсионер сокрушается, что и так пенсия жены почти полностью уходит на лекарства, которые каждый день дорожают.

Михаил Забрудский, пенсионер:

Если меня уже придавит так окончательно, я платить не буду. Я не допущу того, чтобы я куска хлеба не съел, а им тарифы эти заплатил, понимаете?

По прогнозам экспертов, примерно половина украинцев может так и сделать в нынешнем году – просто перестать платить по счетам. И общая задолженность по коммуналке составит тогда примерно миллиард долларов.

Пенсионерка:

Я же вообще пропала. Мне же даже на кусок хлеба не хватает. По сравнению с тем, что подсчитывают, будет 3 200 квартира, а у меня пенсия 1200. Дальше что?

Неоплата коммунальных услуг приведет к тому, что сократятся поступления в местные бюджеты, и у регионов просто не будет денег для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии.

Сергей Савченко, депутат городской рады Славянска:

При том уровне оплачиваемости зарплат, я вообще не знаю, как жители в городе будут платить даже по старым ценам за газ, за электричество, за воду. Вот в чем проблема.

Но цифры в большую сторону меняются не только в жировках и аптеках. Так называемый «борщевой» набор продуктов в этом году стоит в два раза больше, чем в прошлом. На этой неделе в Киеве третий раз с начала года подорожал хлеб – почти на 30 процентов. Чтобы упредить народные возмущения, «за хлеб» взялся мэр города Виталий Кличко и пообещал вернуть старые цены.

Продавец:

Да покупателей нет почти. Покупатели ушли. Жить нечем. Хлеб 7,50. А вот так и живем.

Тарифы на газ и энергию увеличатся также для предприятий и фермеров. А это значит, что изменения цен в магазинах и на рынках – еще не последние.