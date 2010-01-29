Украинцы съели все свое сало и перешли на польское

Украинские производители не в силах удовлетворить рыночный спрос на этот стратегический продукт, поэтому все чаще украинцы вынуждены есть импортное сало польского производства.

Как отмечает украинское издание "Комментарии", в прошлом году Украина импортировала почти на 40% сала больше, чем в 2008 году. В частности, объемы поставок стратегически важного продукта из-за границы возросли с 34 тыс. тонн в 2008 году до 47,3 тыс. тонн в 2009 году.

По мнению экспертов, на которых ссылается издание, такой дисбаланс на рынке связан с изменением приоритетов украинских свиноводов, которые перешли на выращивание мясных и беконных пород свиней.

Сало является на 30–50% дешевле и потому менее прибыльно для сельхозпредприятий.