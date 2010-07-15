Украинцы с 1 августа будут платить за газ в полтора раза больше

Постепенное повышение внутренних цен до экономически обоснованного уровня — одно из обязательств страны перед Международным валютным фондом.

Непопулярный шаг в Правительстве пытаются смягчить — для самых незащищенных слоев населения здесь обещают субсидии. Правда, кто и когда на них сможет рассчитывать, пока непонятно.

Аида Дмитриевна уже давно на пенсии. На счету буквально каждая копейка. Денег едва хватает на еду и скромную одежду. Оплата квартиры и коммунальных услуг для пенсионерки — больной вопрос. Если раньше деньги получалось выкраивать из семейного бюджета, то как быть сейчас, не знает.

Аида Данько, пенсионерка:

Сейчас очень трудно выжить на эту пенсию — платить за коммунальные услуги, купить лекарства, еду… Для малооплачиваемых пенсионеров это будет удар — и сильный удар.

В Правительстве Аиду Дмитриевну спешат успокоить. Премьер-министр публично пообещал пенсионерам государственную поддержку. Чтобы новые цены на газ не ударили больно по самым уязвимым, в Кабмине обсуждают возможность выплаты субсидий.

Николай Азаров, премьер-министр Украины:

Люди должны понять и почувствовать, что это единственный путь к новому качеству жизни. Застарелая болезнь на последней стадии не лечится сладкими пилюлями и бравурними маршами.

Сергей Тигипко, вице-премьер-министр Украины:

И богатый, и бедный платит одну цену за газ — это ненормально, это не социальная защита, это неверный поход. Потому сейчас мы должны цену поднять и компенсировать траты малообеспеченным.

Профсоюзы уже намерены обжаловать газовый вопрос в суде. Но то, что с 1 августа все останется, как есть, уже маловероятно. Сокращение бюджетных расходов — одно из условий сотрудничества с МВФ. Правда, Международный валютный фонд делает поправку — повышение цен должно быть социально справедливым.

Вадим Карасев, политолог:

Тот, кто больше потребляет газ, тот должен и платить больше. Тот, кто меньше —менше. У бедных квартиры не такие шикарные, большие, вилл и помещичьих усадеб у них нет.Тут вводится элемент социальной справедливости — на этом настаивал Международный валютный фонд — чтобы бедные платили меньше,богатые — больше. Посмотрим, как с этим справится правительство.

.

На Украине столь непопулярное решение уже называют первым кирпичиком большого карточного дома. Ведь скачок цен на газ спровоцирует снижение объемов потребления. Украинцы попросту будут больше экономить.

Коммунальщики могут столкнуться еще с одной проблемой — массовыми неплатежами за услуги ЖКХ. Дойдет ли дело до этого? — станет понятно уже осенью.