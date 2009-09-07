Украина запретила валютное кредитование

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение полностью запретить на Украине валютное кредитование.

Нововведение коснется не только предприятий, но и граждан Украины. При этом на время переходного периода НБУ намерен сохранить некоторые виды валютного кредитования, но потом будут запрещены и они. Дата, с которой начнет действовать запрет, пока неизвестна.

Банкам, сумевшим привлечь значительные объемы валютных вкладов, НБУ намерен выдавать гривневые кредиты под залог имеющихся депозитов. В августе 2009 года финансовые организации Украины увеличили валютные депозиты граждан на 6,7%, а предприятий - на 4,9%. Однако, запрет на валютное кредитование сделает дальнейшее привлечение валютных вкладов невыгодным, и банкам придется значительно снизить ставки по депозитам в иностранной валюте, сообщает Lenta.ru.