Прямой эфир

Украина заинтересована в поставках Венесуэльской нефти в Беларусь

24 марта 2010 20:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Для этого южные соседи предлагают использовать нефтепровод «Одесса-Броды». В ближайшее время вопрос станет предметом переговоров.

Есть и альтернатива – использование железнодорожного транспорта. При этом можно рассчитывать на тарифные льготы.

Игорь Лиховый, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь:
– На взгляд украинской стороны, развитая инфраструктура, готовый к употреблению нефтепровод «Одесса-Броды», который в прошлом году заработал для поставки нефти в аверсном режиме – эти варианты будут обсуждаться в апреле, во время подготовки и проведении 18 заседания Межправительственной белорусско-украинской комиссии по торгово-экономическим отношениям.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
24 марта 2010 18:45

Fiat сократит модельный ряд и уволит 5000 человек

24 марта 2010 15:08

Белорусские предприятия получат крупный кредит в ближайшие месяцы

24 марта 2010 15:02

Фото. В Беларусь с официальным визитом прибыл заместитель председателя Китайской народной республики Си Цзиньпин