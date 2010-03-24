Украина заинтересована в поставках Венесуэльской нефти в Беларусь

Для этого южные соседи предлагают использовать нефтепровод «Одесса-Броды». В ближайшее время вопрос станет предметом переговоров.

Есть и альтернатива – использование железнодорожного транспорта. При этом можно рассчитывать на тарифные льготы.

Игорь Лиховый, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь:

– На взгляд украинской стороны, развитая инфраструктура, готовый к употреблению нефтепровод «Одесса-Броды», который в прошлом году заработал для поставки нефти в аверсном режиме – эти варианты будут обсуждаться в апреле, во время подготовки и проведении 18 заседания Межправительственной белорусско-украинской комиссии по торгово-экономическим отношениям.