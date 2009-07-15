Украина выставила на продажу Одесский припортовый завод

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже пакета акций Одесского припортового завода в размере 99,567% уставного капитала компании.

Стартовая цена выставляемого на продажу пакета составляет 4 млрд. гривен. Открытый аукцион запланирован на 29 сентября текущего года. Максимально возможной ценой продажи ОПЗ Фонд госимущества Украины считает сумму в размере около $1 млрд.

100% акций ОАО «Одесский припортовый завод» принадлежит государству и управляется ФГИ. Предыдущие попытки Фонда госимущества выставить ОПЗ на продажу (2007 год) оказались безуспешными в связи с приостановкой президентом соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака и карбамида, а также перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. По итогам хозяйственной деятельности за 2008 год рентабельность предприятия составила 22,5%, сообщает БЕЛТА.