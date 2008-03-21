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Украина - в числе основных претендентов на разработку и строительство АЭС в Беларуси

21 марта 2008 11:48
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Вот уже несколько лет энергетика - приоритетное направление экономического сотрудничества двух стран. Сегодня в Украине работает 5 атомных станций, практическим опытом по этому вопросу специалисты собираются поделиться и с белорусскими ядерщиками. Проект выгоден обеим сторонам: по предварительным подсчетам проектирование и строительство одного энергоблока украинцами обойдется белорусской стороне в 2,5 раза дешевле, чем аналогичные предложения иностранных компаний.
# Экономика

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