Украина - в числе основных претендентов на разработку и строительство АЭС в Беларуси

Вот уже несколько лет энергетика - приоритетное направление экономического сотрудничества двух стран. Сегодня в Украине работает 5 атомных станций, практическим опытом по этому вопросу специалисты собираются поделиться и с белорусскими ядерщиками. Проект выгоден обеим сторонам: по предварительным подсчетам проектирование и строительство одного энергоблока украинцами обойдется белорусской стороне в 2,5 раза дешевле, чем аналогичные предложения иностранных компаний.