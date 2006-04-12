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Украина сняла ограничения на ввоз мяса из Беларуси

12 апреля 2006 08:00
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Временный запрет на ввоз мяса из Беларуси, Польши и Молдовы был введен Государственным департаментом ветеринарной медицины Украины с 26 марта в связи с тем, что жители приграничных районов этих стран в частном порядке перевозили мясные продукты без соответствующих документов.Сейчас, после снятия Украиной ограничений, население приграничных районов обеих стран может в частном порядке перевозить определенное количество мясной продукции, но только при наличии соответствующих ветеринарных документов.
# Экономика

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