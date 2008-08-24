Украина рассматривает Беларусь в качестве своего стратегического партнера

Об этом в соседнем государстве не раз заявлялось на самом высоком уровне. Посол Украины в нашей стране Игорь Лиховый привел веские доказательства – внушительные цифры товарооборота. Только за семь месяцев этого года он составил почти 3 миллиарда долларов США. "При этом сальдо для Беларуси положительное составляет почти полмиллиона долларов", - подчеркнул украинский дипломат.



При этом посол отметил, что украинский бизнес с интересом наблюдает за экономическими преобразованиями в Беларуси. Сотрудничество имеет большие перспективы, как на уровне крупных экономических проектов, так и на уровне межрегиональном.