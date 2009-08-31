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Украина поменяет газ на уголь

31 августа 2009 12:13
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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила новую схему сокращения закупок российского газа.

Согласно контракту, подписанному двумя сторонами, Украина в 2010 году должна закупить у России 52 млрд кубометров газа в год, причем 80% этого объема - обязательно. В этом году Киев обязан купить более 40 млрд кубов, причем невыполнение этих объемов грозит штрафными санкциями. Тем не менее украинская сторона заявила, что закупит только 33 млрд. Замещать газ будет украинский уголь.

Заместитель председателя НП «Координатор рынка газа»" Владимир Фейгин объясняет снижение поставок газа на Украину кризисом местной промышленности, сообщает Newsru.

# Экономика

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