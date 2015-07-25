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Украина получит очередной транш финансовой помощи от Международного валютного фонда

25 июля 2015 13:09
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Новости Украины. Украина получит очередной транш финансовой помощи от Международного валютного фонда. Речь идёт о сумме в 17,5 миллиардов долларов. Страна уже длительное время фактически пребывает на грани дефолта. Госдолг Украины — около 70 миллиардов долларов, 40 из них — внешняя задолженность.

Четырехлетняя программа финансовой помощи Украине была утверждена советом директоров МВФ 11 марта. Почти тогда же Киев уже получил первый транш в пять миллиардов долларов. Всего в 2015 году Украина рассчитывает получить 10 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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