Новости Украины. Украина получит очередной транш финансовой помощи от Международного валютного фонда. Речь идёт о сумме в 17,5 миллиардов долларов. Страна уже длительное время фактически пребывает на грани дефолта. Госдолг Украины — около 70 миллиардов долларов, 40 из них — внешняя задолженность.

Четырехлетняя программа финансовой помощи Украине была утверждена советом директоров МВФ 11 марта. Почти тогда же Киев уже получил первый транш в пять миллиардов долларов. Всего в 2015 году Украина рассчитывает получить 10 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.