Украина полностью прекратила транзит российского газа в Европу

Перекрыты все четыре газопровода, проходящие через украинскую территорию. Газпром всю вину возлагает на официальный Киев. В свою очередь, представители Нафтогаза заявляют, что Россия сама перекрыла последний трубопровод. Глава украинского концерна подтвердил, что завтра направляется в Москву на переговоры с Газпромом. Заложниками сложившейся ситуации оказались европейские потребители. В газовой блокаде - Болгария, Босния, Хорватия, Македония, Сербия, Венгрия, Турция и Греция. В Будапеште отопление отключили даже в школах. В Сербии правительство призывает граждан максимально ограничить потребление газа и электроэнергии. Чтобы компенсировать европейцам потери, «Газпром» увеличил поставки в обход Украины — через Беларусь и по газопроводу «Голубой поток». Но альтернативные пути, утверждают в концерне, достигли «предела своей мощности».