Украина и Беларусь в этом году могут достичь рекордного товарооборота

Только за полгода показатель взаимной торговли — 2,5 миллиарда долларов.

Учитывая, что к осени, как правило, экономическая активность растет, стороны планируют преодолеть границу рекордного товарооборота 2008 года. По мнению специалистов, торгово-экономические отношения между странами бурно развиваются благодаря совместному проекту Беларуси и Украины «Дорожная карта».

Роман Безсмертный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:

Второе полугодие всегда является более активным, чем первое. Товарооборот выйдет за границы того показателя, который был в 2008 году. Такая перспектива напрямую связана с выполнением проекта «Дорожная карта».