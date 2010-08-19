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Украина и Беларусь в этом году могут достичь рекордного товарооборота

19 августа 2010 06:48
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Только за полгода показатель взаимной торговли — 2,5 миллиарда долларов.

Учитывая, что к осени, как правило, экономическая активность растет, стороны планируют преодолеть границу рекордного товарооборота 2008 года. По мнению специалистов, торгово-экономические отношения между странами бурно развиваются благодаря совместному проекту Беларуси и Украины «Дорожная карта».

Роман Безсмертный, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:
Второе полугодие всегда является более активным, чем первое. Товарооборот выйдет за границы того показателя, который был в 2008 году. Такая перспектива напрямую связана с выполнением проекта «Дорожная карта».

# Экономика

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