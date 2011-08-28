Украина 20 лет спустя. Юбилей независимости

На неделе Украина отметила юбилей независимости. Когда-то главная житница Советского Союза уже 20 лет живет по законам суверенитета. Тогда – в начале 90-х — всем частям когда-то единого целого достались разные куски всесоюзного пирога, причем, Украине — далеко не самый худший.

На этой неделе мы в которой раз проезжали этот самый путь от Минска до Киева. Но на этот раз – все-таки 20-летие независимости – надеялись увидеть пустой от политических стычек Майдан. И он действительно оказался пустым.

Но уже в четверг, когда отгремели фанфары праздничного салюта, все вернулись на свои места. Сейчас их куда меньше и они сместились на 200 метров от Майдана – но все так же убеждены, что здесь они отстаивают не просто время, а свои права.

Люди на Майдане:

Патриоты боролись за независимость, а другие люди разворовывали все наше богатство. И поэтому наше богатство в руках так называемых олигархов.

За 20 лет независимости украинцы больше отстояли, во всех смыслах, или потеряли – вопрос, начинать давать ответы на который время уже позволяет. Что досталось от Советского Союза и что осталось? Досталось много, говорит украинский политолог Кость Бондаренко, а вот в том что осталось и почему только оно — нужно разбираться куда детальнее.

Кость Бондаренко, политолог (Украина):

Украина в 1991 году получила в наследство от СССР, с одной стороны, очень крупный оборонный комплекс — научно-технические учреждения, заводы, которые производили интеллектоемкую продукцию — холодильник, телевизоры. И плюс ко всему получила развитый сельскохозяйственный, металлургический, химический комплексы. Некоторые смогли найти себя, как, например, завод НОРД, который выпускет холодильники. Другие предприятия или другие отрасли — производство телевизоров, радиоэлектроника — оказались невостребованными

Во времена советов телевизоры в Украине собирали во Львове и в городе Смела Черкасской области. Сейчас их не собирают вовсе. Но в последний мы направились убедиться в этом лично. Где бывший радиоприборный завод – здесь покажет каждый. Смела город небольшой, но пара-тройка крупных советских предприятий в свое время давали его жителям работу, а самому городу надежду. С того самого времени внешне завод, кажется, и не изменился - гостей по прежнему встречает шильда «Горизонт». Только теперь говорить о его достижениях почему-то никто желанием не горит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Андреевич здесь уже долгие годы главным энергетиком – говорить тоже не хотел, но в итоге в сердцах не выдержал. Оказалось, производство телевизоров и вовсе когда-то было прикрытием секретного оборонного завода.

Владимир Андреевич, житель г. Смела (Украина):

Это было прикрытие — вроде ширпотреб, а фактически делали военную технику, очень секретную, как ракеты. А сейчас разбили на мелкие предприятия, люди поуходили, в основном, ничего толкового тут нет, ничего не выпускают.

Мы проезжаем пару тройку километров и оказываемся у проходной другого завода. Раньше был Смелянский машиностроительный – теперь Смеламаш.

Борис Никитич как раз только закончил смену. Но порадовать хорошим нас тоже особо не смог. Он здесь с 1986 года. Говорит, в Союзе завод был одним из лучших в области производства оборудования для сахарной промышленности и хлебного производства. Тестомесильные машины, впрочем, выпускают здесь и теперь. Новостей две: выпускают куда меньше, а само предприятие лет десять как частное.

Борис Каменец, маляр ОАО «Смеламаш» (Украина):

Выпускали где-то 400 тестомесильных машин в месяц, а сейчас выпускают около 50 машин в месяц. Очень плохо много людей сократили: было 4500-5000, сейчас осталось ну 500 человек, не больше.

Следующий город на нашей карте – Кременчуг. А точка известна каждому, кто жил при Союзе — Кременчугский автомобильный завод.

Он проработал здесь 46 лет. Пришел кузнецом, а ушел начальником автосборочного цеха. 20 лет назад КРАЗ, говорит, выпускал до 30 тысяч авто в месяц и поставлял их в 57 стран мира. С приходом независимости приватизировали и его.

Владимир Шапран, начальник автосборочного цеха Кременчугского автомобильного завода (1984-2000 гг.):

Если говорить о том, что стало с заводом, чувства, конечно, самые неудовлетворительные.

В свое время на КРАЗе работало 25 тысяч человек. Сейчас в пять раз меньше. Есть в Кременчуге, к счастью, хорошо держащиеся на плаву НПЗ, сталелитейный и вагоностроительный заводы – иначе все выглядело бы куда грустнее. В свое время Украина производила 18% союзной промышленной продукции. Сейчас, понятно, не сравнить. Кто-то рассуждает, что это потому, что перестали производить неконкурентоспособное. А простые люди часто рассуждают иначе.

Владимир Шапран, начальник автосборочного цеха Кременчугского автомобильного завода (1984-2000 гг.):

Вот эта нестабильность — мы только начинаем приспосабливаться к тем условиям жизни, которые нам создают правители, приходит новая власть. То, что Украина получила от СССР — распорядиться этим хозяйством мы не смогли. Лукашенко, будучи уже в ранге президента, приезжал лично к директору моторостроительного завода, рассчитывался, как говорится, по чековой книжке с ним за двигатели. И в первую очередь поставлялись двигатели МАЗу — для меня это было показателем позиции президента, потому что он понимал: работает МАЗ, работают люди. А у нас отнеслись к этому как-то безразлично, и, естественно, после этого начало падать и производство. Мы выпускали около 28 тысяч — сначала скатились до 15 тысяч, а сейчас 2-3 тысячи автомобилей в год.

Впечатление, что производство в Украине отсутствует напрочь – понятно, обманчиво. Есть предприятия и заводы, которые выглядят прилично и современно. Небольших по стране достаточно. Но ни одного крупного завода – и в этом сходятся все эксперты – в Украине за годы независимости построено не было.

Ещё понятно, что отсутствием собственного производства Украина увеличивает импорт. Основные статьи же экспорта в стране за 20 лет не поменялись, а сократились: продукция химического комплекса, электроэнергия, чёрная металлургия – но здесь жестокая конкуренция с Китаем и Индией. А в свое время в Украине добывали 46% железной руды всего Союза, и металлургом было быть почетно. В общем, наша следующая точка – промышленный Днепропетровск.

Игорь Цыркин, первый заместитель мэра Днепропетровска:

Самое важное в работе городских, областных структур, правительства Беларуси — это когда есть единая команда. Когда губернатор говорит одно, а мэр делает совсем другое — это не приводит ни к каким результатам.

Первый заммэра акцентирует сразу: теперь бюджеты в стране стали более прозрачными, и в городе наконец начали достраивать метро и объездную автодорогу. Когда страсти по Майдану с большего успокоились, в стране появилось время на нормальную работу. Что касается предприятий, большинство их работает в городе до сих пор, зато экологическая обстановка, говорит, стала в три раза лучше. А вот в показателях на советские не ориентируются. Сейчас вышли на 75% докризисного уровня.

Игорь Цыркин, первый заместитель мэра Днепропетровска:

Показатель экономической рентабельности в советское время был показатель далеко не первым. Тогда надо было перелопатить огромное количество материала. Если сравнивать с производственными, то, наверное, сегодня производится в три раза меньше, чем производилось во времена СССР. Но основная цель работы этих предприятий сейчас — экономическая сторона и зарабатывание денег. Они сегодня находятся, мало сказать, на плаву — они достаточно быстро развиваются Все эти предприятия в частной собственности.

Уже по дороге из Днепропетровска особо смотрим на ещё одну важную статью украинских доходов. Ведь 22% сельхозпродукции СССР производила эта уникальная страна, в которой находится четверть мировых чернозёмов. Удивительно другое: полей, отведенных под зерновые, не так уж много. Зато убраны вовремя – ещё пару лет назад здесь можно было увидеть совсем другую картину. Куда больше внимания уделяют кукурузе и подсолнечнику. Но это решает хозяин.

Колхозов здесь давно нет. Есть частные агрофирмы и изредка кооперации крестьян. Сами фирмы очень разного уровня. Где то орошают вертолётами и поливают современной техникой, а где то развал, отражающий гибель Союза. Впрочем, гибель животноводства в Украине уже давно никто не отрицает. В прошлом году страна импортировала 46 тысяч тонн сала и столько же молокопродуктов.

Ещё удивительней оказалась история с техникой. Прямо на трассе украинские частники продадут её всем желающим. Ещё издали мы приметили родных «Беларусов». Их тут больше всего.

Андрей Сахнюк, консультант фирмы по продаже сельхозтехники (Украина):

Есть украинский трактор ХТЗ, но на него устанавливают минский двигатель. И на полях можно увидеть в основном белорусскую технику.

По данным ЦРУ США, ВВП Украины на душу населения ещё недавно был на 20-30 мест ниже, чем в Беларуси, России и Казахстане. В 1999 году ВВП опустился до 40% от уровня 90-го. Потом росту помешала оранжевая революция. Потом кризис. Теперь у Украины есть шанс. Теперь, когда здесь полюбили слово «стабильность». Жаль, спустя 20 лет уже немного поздно вспоминать о том, кто здесь настоящий хозяин.