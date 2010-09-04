Указом Президента расширен список товаров, которые молодые специалисты могут приобрести по льготному кредиту

Теперь выпускники получили возможность приобретать в долг микроволновки, пылесосы и даже компьютеры. При этом ставка кредита – менее 3% годовых.

На работу в первый класс. Вчера студентка, а сегодня уже учительница, Юлия Рой ведет группу продленного дня у первоклашек. Для маленьких школьников нужно готовить много наглядных материалов, а сделать это без компьютера сложно. Поэтому новость о льготах для выпускников стала приятным сюрпризом к началу карьеры. Первый в своей жизни кредит Юлия, как молодой специалист, возьмет на выгодных условиях.

Юлия Рой, воспитатель группы продленного дня СШ №45 г. Витебска:

Конечно, это открывает большие возможности, потому что молодой специалист – это все только начинается, и нет такой возможности, чтобы приобрести все необходимое для работы.

Таким вот образом государство помогает молодым специалистам «стать на ноги» уже на протяжении десяти лет. Право на льготный кредит имеют те выпускники, которые начинают трудиться по распределению на госпредприятии вдали от родительского дома. Работодатель в таком случае должен обратиться в местный исполком, чтобы включить молодого сотрудника в особый список, который подается в банк. Рассмотрение документов при этом занимает всего три дня.

Марина Кривоносова, заместитель начальника управления департамента кредитования населения сберегательного банка:

Кредит предоставляется на пять лет. И за пользование кредитом наши молодые специалисты уплачивают одну четвертую ставки рефинансирования Нацбанка – сейчас это 2,75% годовых – то есть ставка достаточно привлекательная.

Указ президента №448 значительно расширил список товаров, для покупки которых можно взять такой кредит. Объясняется это тем, что растет материальная обеспеченность населения — а вместе с ней, можно сказать, увеличиваются и запросы вчерашних студентов. Стиральные машины, микроволновки и компьютеры — сейчас это уже совсем не роскошь. Кстати, в кредит таким образом можно приобрести только продукцию белорусского производства.

Наталья Крук, продавец:

Большой ассортимент товаров — белорусские пылесосы, печи СВЧ, электроплиты, кухонные комбайны, утюги, чайники.

Все это доступно выпускникам для покупки в долг. Между прочим, максимальная сумма льготного кредита превышает 4 миллиона рублей. Так что начинать карьеру молодые специалисты теперь могут со всеми бытовыми удобствами.

В настоящий момент правом на льготный кредит воспользовались более 7 тысяч молодых специалистов. В общей сумме они купили товаров на 12 миллиардов рублей. Кстати, при этом не зафиксировано ни одного случая отказа банка в выдаче кредита, ведь процедура оформления документов максимально упрощена.