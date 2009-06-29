Указ Президента. Потребительские кредиты станут дешевле

Дорогостоящие товары отечественного производства для белорусов станут доступнее. Проект указа Главы государства о выдаче потребительских кредитов по приемлемым процентным ставкам уже подготовлен. Об этом сегодня в Минске заявил первый заместитель министра торговли Михаил Свентицкий на открытии ярмарки потребительских товаров "Сделано в Беларуси".



В двух крупнейших выставочных павильонах столицы свою продукцию представляют около двухсот отечественных предприятий. Продукты и промышленные товары продаются с минимальной торговой наценкой. Выставка посвящена 65-летию освобождения Беларуси и будет работать на протяжении всей недели.



Подобные праздники торговли проходят также во всех регионах страны.