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Указ Президента. Потребительские кредиты станут дешевле

29 июня 2009 14:05
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Дорогостоящие товары отечественного производства для белорусов станут доступнее. Проект указа Главы государства о выдаче потребительских кредитов по приемлемым процентным ставкам уже подготовлен. Об этом сегодня в Минске заявил первый заместитель министра торговли Михаил Свентицкий на открытии ярмарки потребительских товаров "Сделано в Беларуси".

В двух крупнейших выставочных павильонах столицы свою продукцию представляют около двухсот отечественных предприятий. Продукты и промышленные товары продаются с минимальной торговой наценкой. Выставка посвящена 65-летию освобождения Беларуси и будет работать на протяжении всей недели.

Подобные праздники торговли проходят также во всех регионах страны.
# Экономика

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