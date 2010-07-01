Указ №60 впервые регулирует идентификацию абонента

С 1 июля вступил в силу указ о мониторинге интернет-доступа. Он предполагает сразу несколько нововведений. Организации обязаны размещать информацию о себе на официальных сайтах. А пользователи смогут свободно получать сведения о режиме работы госоргана. Указ впервые регулирует доступ к информации по требованию пользователя, а также идентификацию абонента.

Ограничить пространство байнета в нашем случае — значит защитить себя. Ведь специфическая информация полезна не всем. Отслеживаться будут факты незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотиков, торговли людьми, пропаганды насилия, жестокости и многое другое.

Оградить себя от такой информации можно будет по желанию. По заявке это сделает провайдер. С другой стороны, систематизация и возможность контроля за «грязными углами» всемирной паутины — козырь в руках правоохранителей. Процент киберпреступлений, как в любом развитом государстве, в Беларуси постоянно растет. Помощь в борьбе с ними пришла законодательно. Как раз для полноценного раскрытия преступлений и нужна идентификация пользователей. Переход на реальные личности в интернете давно оправдал себя и в Соединенных Штатах, и в странах Евросоюза.

Александр Филиппов, политолог Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Судя по опыту наших западных коллег — это реально действует. Тем более, что мы видим крупные аресты, пресечение деятельности всевозможных группировок. То есть, можно говорить, что для европейского обывателя раскрытие преступлений с использованием сети Интернет далеко не новость.

Технически к новой жизни по ту сторону монитора тоже всё готово. Сегодня завершилась регистрация национальных интернет-ресурсов. Насколько четко система будет работать — станет понятно уже в ближайшее время. В то же время поставщики услуг разрабатывают новую ценовую стратегию. Крупнейший оператор связи с сегодняшнего дня вдвое снизил стоимость интернет-доступа для провайдеров.

Константин Тикарь, генеральный директор предприятия электросвязи Беларуси:

Мы должны быть нацелены не на создание просто «трубы» доступа к услугам. «Труба» в конечном итоге должна быть почти бесплатной. Мы ведь не платим за водопроводную трубу, которая проложена в квартире, мы платим только за воду, которая течет в этой трубе. Вот это самый правильный бизнес.

В любом случае, интернет остается интернетом. И обычный пользователь сегодня никаких изменений не заметил. И не заметит, если не начнет кликать, нарушая закон.