Уго Чавес: Мы не собираемся действовать, как предыдущие хозяева

Эта встреча не была запланирована — работа внесла коррективы в график Президентов. Вместо посещения газовых месторождений, которые присоединяют к белорусско-венесуэльскому совместному предприятию, Александр Лукашенко и Уго Чавес посвятили день работе с документами во дворце Мирафлорес.

В Красный зал дворца, где обычно проходят телетрансляции, Президенты вышли вместе, в бодром расположении духа. В шутливой форме извинились за задержку — главы государств заставили долго ждать журналистов, и, как оказалось, не напрасно.

Уго Чавес, Президент Боливарианской Республики Венесуэла (обращаясь к журналистам):

Мы очень много работали, и поэтому я просил бы нас извинить за то, что мы так задержались. Лукашенко говорил больше, чем я.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это неправда. В это никто больше не поверит.

Задержка с лихвой компенсировалась заявлениями Президентов о достигнутых договорённостях. Такого, пожалуй, ещё не было — чтобы в прямом эфире главы государств подписывали одно за другим крупные соглашения. «22» в данном случае — число документов, подписывали их под оком телекамер, а местные каналы транслировали всё это в прямом эфире.

Уже в мае Венесуэла поставит в Беларусь пробную партию нефти примерным объёмом в 80 тыс. тонн. До конца года цифра может вырасти до 4 миллионов тонн. Сырая нефть потечёт к нам через порт Одессы, куда будет доставляться танкерами, через трубопровод попадёт для переработки на Мозырский НПЗ.

Александр Лукашенко:

Это действительно историческая встреча, исторический визит. Во-первых, Венесуэла впервые выходит со своей нефтью в Европу. И я сказал Президенту Венесуэлы и все члены Правительства Беларуси должны знать, что Венесуэла — это наш дом, это наша земля. Точно так Беларусь должна стать родной землёй для Венесуэлы, Президента Венесуэлы. Точно так Беларусь станет родным домом, Уго, для тебя, для твоих коллег, для всех тех, кто вершит эту историю. Поверьте, спустя пять лет мы будем вспоминать это, как величайшее достояние наших народов.

Всего направления пять: нефтехимия, строительство, промышленность, энергетика и научно-техническое сотрудничество. В июле следующего года в Венесуэле белорусы построят под ключ заводы МАЗ и МТЗ, стоимость предприятий — 55 миллионов долларов. Мы примем участие в оснащении заводов по переработке и заготовке металлолома, есть предложения построить совместный завод по утилизации аккумуляторных батарей. Наши специалисты построят производство по сборке строительной, дорожной и коммунальной технике, мощностью 3 000 единиц в год, и техцентр. Положительно зарекомендовало наших специалистов предприятие по добыче нефти в Венесуэле.

Беларусь теперь займется разработками на шести газовых месторождениях. Есть договор об создании СП по оказанию сервисных услуг в области добычи нефти. Подписан также контракт на поставку в 2010 году в Венесуэлу 2 тыс. комплектов газового оборудования.

Уго Чавес:

Нам требуется помощь в создании производства труб для газовой промышленности. У нас хватает месторождений газа. И мы не собираемся действовать как предыдущие хозяева — выкачивать нефть, не используя при этом запасы газа, находящиеся рядом. У нас планы — создать завод для производства водонагревателей и другого оборудования, работающего на газу. Мы собираемся газифицировать жилье и перевести на этот вид топлива автотранспорт.

Здесь опыт белорусов Венесуэла хочет перенимать и использовать. Производить качественный сжиженный газ для Уго Чавеса – это хорошая возможность создать еще одну выгодную экспортную позицию. И продавать его по мировым ценам.

Уго Чавес:

Мы и представить себе такого не могли, чтобы с 80 центов за барель, перейти на выпуск газа по международным ценам. Экспортировать его во все страны. Все белорусские технологии нам очень интересны. Мы собираемся и дальше перенимать опыт белорусов.

Для переработки металлолома нами будет поставлено в Венесуэлу 60 единиц спецтехники МАЗ и оборудование. На 200 млн. долларов — дорожной и строительной техникии. Еще на 20 млн — БелАЗов. Наши проектировщики займутся разработкой агрогородка и сельскохозпредприятий в районе Ато Педригаль, Построят жилой район на 10 тыс. квартир в городе Баринас. А в качестве подарка, Беларусь подарит школу и детский сад городу Маракай. Александр Лукашенко подчеркнул, что мы пришли в Венесуэлу «как друзья и будем не только добывать нефть и газ, строить города и села, но научим этому венесуэльцев».

Александр Лукашенко:

За последние годы мы немножко поотстали в реализации намеченных планов. Давайте наверстаем упущенное, и то, что планировали сделать за три года, сделаем за два, а то, что хотели сделать за два, сделаем за один год. Это принципиально.

Президенты договорились, что в октябре Уго Чавес приедет в Минск.

Евгений Горин, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ, Венесуэла, Каракас.