Ученые Беларуси инициируют включение в госпрограмму инновационного развития около 20 новых проектов

Они охватывают широкий спектр открытий: от сельского хозяйства до здравоохранения. В их числе современные СВЧ-метки для маркировки товаров, новый шовный материал, который позволит повысить качество проведения операций. Кроме того, проекты также содержат и новые разработки белорусских ученых в области генетики. Инновации нового поколения позволят повысить урожайность сельхозкультур, а также улучшить качество продукции животноводства и семеноводства. Начинать воплощать проекты в жизнь ученые планируют с 2009 года.