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Ученые Беларуси инициируют включение в госпрограмму инновационного развития около 20 новых проектов

11 сентября 2008 13:59
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Они охватывают широкий спектр открытий: от сельского хозяйства до здравоохранения. В их числе современные СВЧ-метки для маркировки товаров, новый шовный материал, который позволит повысить качество проведения операций. Кроме того, проекты также содержат и новые разработки белорусских ученых в области генетики. Инновации нового поколения позволят повысить урожайность сельхозкультур, а также улучшить качество продукции животноводства и семеноводства. Начинать воплощать проекты в жизнь ученые планируют с 2009 года.
# Экономика

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