Прямой эфир

Участников выставки "Весна-2007 в Гомеле" не ограничили в представлении товаров

23 мая 2007 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня в областном центре открывается 8-я Международная универсальная выставка-ярмарка. Здесь будут представлены товары более 220 производителей из пяти стран. Причем экспозиции гомельских предприятий составят более трети от общего количества. Тематика выставки не имеет ограничений, будет представлен весь ассортимент продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. Цель этого форума - демонстрация и продвижение новейших образцов продукции, поиск деловых партнеров, установление взаимовыгодных торгово-экономических контактов между регионами Беларуси, России, Украины, странами СНГ и Евросоюза.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
23 мая 2007 07:40

Льготы - в центре внимания белорусских парламентариев

22 мая 2007 14:02

В Беларуси началась подготовка к зиме

21 мая 2007 07:47

В Праге открывается экономико-экологический форум ОБСЕ