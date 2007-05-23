Участников выставки "Весна-2007 в Гомеле" не ограничили в представлении товаров

Сегодня в областном центре открывается 8-я Международная универсальная выставка-ярмарка. Здесь будут представлены товары более 220 производителей из пяти стран. Причем экспозиции гомельских предприятий составят более трети от общего количества. Тематика выставки не имеет ограничений, будет представлен весь ассортимент продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления. Цель этого форума - демонстрация и продвижение новейших образцов продукции, поиск деловых партнеров, установление взаимовыгодных торгово-экономических контактов между регионами Беларуси, России, Украины, странами СНГ и Евросоюза.