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Учащимся и студентам в Беларуси с 1 ноября будут установлены ежемесячные доплаты в размере 65% от стипендии

13 октября 2011 14:57
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Соответствующий указ №460 «Об оказании государственной социальной поддержки обучающимся» подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября.

Указом предусматривается установление ежемесячных доплат к стипендиям, назначенным в соответствии с законодательством (кроме стипендий Президента Республики Беларусь студентам и курсантам учреждений высшего образования).

Учащимся учреждений профессионально-технического образования, учащимся и курсантам учреждений среднего специального образования, студентам и курсантам учреждений высшего образования, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, осваивающим содержание образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, будет установлена ежемесячная доплата в размере 65% от стипендии.

Для аспирантов и докторантов ежемесячная доплата будет установлена в размере 30% от стипендии.

Указ вступает в силу с 1 ноября 2011 года.

# Экономика # Белоруссия

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