Учащимся и студентам в Беларуси с 1 ноября будут установлены ежемесячные доплаты в размере 65% от стипендии

Соответствующий указ №460 «Об оказании государственной социальной поддержки обучающимся» подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября.

Указом предусматривается установление ежемесячных доплат к стипендиям, назначенным в соответствии с законодательством (кроме стипендий Президента Республики Беларусь студентам и курсантам учреждений высшего образования).



Учащимся учреждений профессионально-технического образования, учащимся и курсантам учреждений среднего специального образования, студентам и курсантам учреждений высшего образования, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, осваивающим содержание образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь, будет установлена ежемесячная доплата в размере 65% от стипендии.



Для аспирантов и докторантов ежемесячная доплата будет установлена в размере 30% от стипендии.



Указ вступает в силу с 1 ноября 2011 года.