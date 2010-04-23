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Убытки авиакомпаний из-за Эйяфьятлайокудля превысили 1,5 миллиарда долларов

23 апреля 2010 06:33
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Всего за шесть дней извержение вулкана смогло парализовать около 30% мирового авиасообщения.Ежедневно число пострадавших под европейским небом достигало миллиона человек.
# Экономика

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