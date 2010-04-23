Убытки авиакомпаний из-за Эйяфьятлайокудля превысили 1,5 миллиарда долларов

За два зимних месяца страховые компании возместили ущерб на сумму больше 100 миллиардов рублей, что на 10% больше прошлогоднего показателя.
Такую сумму отечественные банки смогли привлечь у населения.
Причем работать они должны сугубо на местных видах топлива. Хорошее подспорье в ситуации, когда энергетический вопрос становится камнем преткновения.
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