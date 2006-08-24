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Уборочные работы из-за дождя приостановлены

24 августа 2006 11:36
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Дожди и ветер привели к полеганию хлебов, и в условиях высокой влажности начинается быстрое прорастание зерна.

Как пояснили в Минсельхозпроде, подождать можно еще два-три дня,  но если погода не наладится,  зерновые придется убирать на зерносенаж.

На утро 24 августа валовой сбор зерна по стране составляет  5 миллионов 145 тысяч тонн. Средняя урожайность - 29.3 центнеров с гектара.
Хлеборобы Минской области собрали 1 миллион 400 тысяч тонн. Счет второму миллиону открыли и хлеборобы Гродненской области. На их счету 1 миллион 25 тысяч тонн зерна нового урожая. Брестская область собрала почти 750 тысяч тонн, Гомельская около 670. Намолот Могилевской и Витебской области составляет почти 680 и 625 тысяч тонн соответственно.

# Экономика

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