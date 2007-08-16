Уборочная кампания финиширует

К 16 августа осталось собрать менее 4 % зерновых на площади 84,5 тысячи га.

Валовой сбор в стране - уже 6 миллионов 676 тысяч тонн. Безусловным лидером остается Минская область - без малого 2 миллиона тонн. Свыше 1 миллиона в своем активе имеют Гродненская и Могилевская области. К заветному рубежу приближаются хозяйства Витебской и Брестской областей - на их счету уже 930 и 904 тысячи тонн соответственно.

До конца недели с уборкой зерновых должны справиться все регионы.

Могилевская область в 2008 году должна увеличить валовой сбор зерна до 1,3 миллионов тонн. Такое поручение Президент Беларуси Александр Лукашенко дал сегодня председателю Могилевского облисполкома Борису Батуре во время рабочей встречи.

1 млн. 42 тыс.т. зерна - результаты нынешней уборочной кампании на Могилевщине. В целом валовой сбор зерна в области, как ожидается, составит около 1,1 миллионов тонн.