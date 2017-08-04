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Уборочная кампания-2017: собрано более 1,5 млн т зерна, обработана пятая часть полей

04 августа 2017 04:20
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии убрали больше 1,5 миллионов тонн зерна. Всего же по стране обработана пятая часть площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сухая погода помогает наверстать упущенное время. Пока в жатве лидирует юг страны. Так, в Брестской области практически половина страды осталась позади. Всего же в закромах больше полумиллиона тонн зерна. На втором месте – аграрии Гомельской области. Они убрали треть всего урожая. В Минской области намолочено больше 200 тонн зерна.

Уборочная кампания-2017: собрано более 1,5 млн т зерна, обработана пятая часть полей-1

Растет с каждым днем и урожайность. Так, самый высокий показатель по стране зафиксирован в Гродненской области – здесь убирают почти 44 центнера с гектара. Все больше в жатву включается север Беларуси. В Витебской области больше половины районов приступили к уборке.

Завершить кампанию аграрии должны до 20 августа. Такое поручение дал Президент Беларуси.

# Экономика # Уборочная кампания

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