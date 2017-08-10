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Уборочная кампания-2017: пройдено более 45% площадей, в работах задействовано около 400 тысяч человек

10 августа 2017 10:27
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Новости Беларуси. Аграрии к этому дню уже убрали более 45% площадей, засеянных по стране. Общий вес каравая превысил отметку в 3,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания-2017: пройдено более 45% площадей, в работах задействовано около 400 тысяч человек-1

Миллионный рубеж преодолели аграрии Брестской области. Они пока лидируют по намолоту. Второе место у столичного региона. Вровень идет уборочная кампания в Гомельской и Гродненской областях. Урожайность выросла. Теперь с гектара собирают 35,8 центнера.

Сейчас в уборочной кампании по всей стране задействовано около 400 тысяч человек. Все процессы, безусловно, механизированы. На поля вышло более 9 тысяч комбайнов, еще больше машин задействовано на отвозке зерна.

# Экономика # Уборочная кампания

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