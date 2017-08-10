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Уборочная кампания-2017: обработано практически 50% площадей, вес каравая приближается к отметке в 3,5 млн тонн зерна

10 августа 2017 05:39
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии убрали практически 50% площадей. Сегодня вес каравая уже приближается к отметке в 3,5 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания-2017: обработано практически 50% площадей, вес каравая приближается к отметке в 3,5 млн тонн зерна-1

Урожайность по стране выросла, теперь с гектара собирают 35,6 центнера. Планка этого года – не меньше 7 миллионаов тонн. Миллионный рубеж преодолели аграрии Брестской области. Они пока лидируют по намолоту. Второе место у столичного региона. На его счету уже более 700 тысяч тонн. Вровень идет уборочная кампания в Гомельской и Гродненской областях. С каждым днем все больше в закромах у севера страны.

Завершить уборочную кампанию аграриям необходимо до 20 августа. Такие сроки установил Президент Беларуси.

# Экономика # Уборочная кампания

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