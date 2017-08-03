Уборочная кампания-2017: к утру 3 августа собрано уже 1 миллион 200 тонн зерна

Новости Беларуси. 1 миллион 200 тонн зерна собрали белорусские аграрии к этому утру. Более трети площадей уже убрано в Брестской и Гомельской областях. Юг Беларуси – в лидерах главной кампании лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока собранное здесь зерно и составляет основной вес каравая-2017. Со дня на день к массовой уборке приступят в Витебском регионе. К отметке в 200 тысяч тонн приближаются хлеборобы Минской области. Немного отстают от них в Гродненской, однако в регионе самая высокая урожайность – почти 44 центнера с гектара.

Ближайшие дни у аграриев будут напряженными. Синоптики обещают жаркую погоду, однако, по прогнозам, не обойдется и без кратковременных дождей. Собрать урожай без потерь и завершить работы по уборке зерновых до 20 августа. Такую задачу накануне поставил Президент. На кону – вопросы продовольственной безопасности страны.