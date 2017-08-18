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Уборочная кампания-2017: до 20 августа осталось убрать пятую часть всей пашни

18 августа 2017 06:09
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Новости Беларуси. Три дня остается у белорусских хлеборобов, чтобы убрать с полей урожай зерна. Осталась всего пятая часть всей пашни. Ближе всех к завершению жатвы хозяйства Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания-2017: до 20 августа осталось убрать пятую часть всей пашни-1

В Витебской области, которая позже всех включилась в жатву аграрии выполнили половину всех полевых работ и преодолели полумиллионный рубеж. Вес всего белорусского каравая – более 6 миллионов тонн зерна. У трех регионов – Брестского, Минского и Гродненского – в закромах уже больше миллиона тонн. К этой отметке приближаются Гомельская и Могилевская области.

# Экономика # Уборочная кампания

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