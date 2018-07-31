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Уборочная–2018. Для аграриев Гомельской области закупили водонагреватели, микроволновые печи, комплекты спецодежды

31 июля 2018 07:09
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Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Максимальное содействие ее участникам оказывают профсоюзные организации со всех регионов.

Уборочная–2018. Для аграриев Гомельской области закупили водонагреватели, микроволновые печи, комплекты спецодежды-1

Особое внимание – созданию условий работы для аграриев и соблюдению правил охраны труда. Масштабные мониторинги были проведены в хозяйствах страны еще до начала жатвы. Проверили наличие спецодежды, организацию горячего питания и прочее. Там, где выявлены недочеты, проблемы решают профсоюзы. Например, для семи сельхозпредприятий разных районов Гомельской области закупили и передали водонагреватели, микроволновые печи, комплекты спецодежды.

# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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