Уборочная–2018. Для аграриев Гомельской области закупили водонагреватели, микроволновые печи, комплекты спецодежды

Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Максимальное содействие ее участникам оказывают профсоюзные организации со всех регионов.

Особое внимание – созданию условий работы для аграриев и соблюдению правил охраны труда. Масштабные мониторинги были проведены в хозяйствах страны еще до начала жатвы. Проверили наличие спецодежды, организацию горячего питания и прочее. Там, где выявлены недочеты, проблемы решают профсоюзы. Например, для семи сельхозпредприятий разных районов Гомельской области закупили и передали водонагреватели, микроволновые печи, комплекты спецодежды.