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Уборку картофеля в Беларуси планируют завершить до 15 октября

02 октября 2006 14:01
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В настоящее время по темпам уборки лидируют хозяйства Гродненской и Могилевской областей. Более половины площадей убрано в Витебском, Минском и Гомельском регионах. В Брестской - около 45%.В целом по республике картофель убран с большей части всей площади посевов. Всего в Беларуси планируется собрать не менее 820 тысяч тонн картофеля. Урожайность "второго хлеба" - 173 центнера на гектар, что на 21 центнер выше, чем в прошлом году. В Минсельхозпроде считают, что уборку картофеля в республике необходимо ускорить, поскольку в некоторых регионах уже начинаются дожди.
# Экономика

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