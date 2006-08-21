Уборка зерновых в Беларуси выходит на финишную прямую

21 августа утром зерновые скошены на площади в миллион 672 тысячи гектар, это составляет 75% всех посевочных площадей. Валовой сбор зерна в республике составил 4 млн. 864 тысячи тонн - на 390 тысяч больше, чем было собрано к 21 августа прошлого года.

Среди регионов по намолоту лидирует Минская область, на счету которой 1 миллион 310 тысяч тонн зерна. В Гродненской области собрали 949 тысяч тонн зерна, в Брестской - 728 тысяч, в Гомельской - 655, в Могилевской - 642 тысячи и в Витебской - 578 тысяч тонн зерна.

Нынешняя уборка - самая сложная в технологическом плане за последние пять лет. Почти каждый день проходят дожди, задерживающие ход уборки. Кроме того, в большинстве районов сильные ветры положили посевы, поэтому их уборка ведется в особом режиме - на малой скорости комбайнов с применением стеблеподъемников. Уборка затягивается, но не по вине хлеборобов. Они делают все возможное, чтобы скорее убрать хлеб. Теперь темпы уборки зависят только от погоды.

Тем временем, хлеборобы обещают собрать в этом году и небывалый урожай кукурузы. Дожди <царице полей> только на пользу. Она и зеленую массу набирает, и початки растут как на дрожжах. Ожидается и высокий урожай картофеля.