Уборка зерна будет завершена к середине августа

Валовой сбор зерна в Беларуси превысил 6,5 миллион тонн.

К сегодняшнему утру хлеб убран более чем с 2 миллионов гектаров или почти на 95% площадей. На последних участках ведут уборку хозяйства Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей. В Могилевской - осталось убрать 7%, в Витебской - около 11%. Здесь, кстати, справляются с работой собственными силами.

Для сравнения, в прошлом году на аналогичную дату в республике было намолочено только 3,5 миллиона тонн. Третьим регионом-миллионником стала уже Могилевская область. Однако в лидерах по-прежнему хозяйства столичного региона.

По расчетам специалистов, в нынешнем году Витебщина может собрать миллион тонн зерна - впервые за последние 15 лет. Из-за сильной засухи на Гомельщине получили меньше прошлогоднего. В счет госзаказа хозяйства республики уже продано 84% от запланированного.