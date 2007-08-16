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Уборка урожая завершается

16 августа 2007 08:22
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В Беларуси осталось убрать 3,7% зерновых на площади 84,5 тысяч гектаров.

Валовой сбор в стране - уже 6 миллионов 676 тысяч тонн.  Безусловный лидер по республике - Минская область. Здесь хозяйства собрали без малого 2 миллиона тонн. В Гродненской области - 1 миллион 178 тысяч тонн, в Могилевской - 1 миллион 74  тысячи.

Хозяйства Витебской и Брестской областей уверенно приближаются к своему миллионному рубежу - сегодня на их счету уже 930 тысяч и 904 тысяч тонн соответственно. Гомельская область пока отстает - из-за засухи намолот зерна составляет 787 тысяч тонн. До конца недели с уборкой зерновых должны справиться все регионы.

# Экономика

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