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Уборка урожая: юг придет на помощь северу

08 августа 2006 07:44
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Высокопроизводительные комбайны из хозяйств Брестской и Гомельской областей, где уборка уже завершается, на этой неделе перебросят на поля Витебщины и Могилевщины. Всего планируется привлечь не менее 200 механизированных отрядов из южных регионов республики. Межрегиональная помощь для белорусских хозяйств традиционная. Однако, в нынешнем году сотрудничество приобретает более предметный характер.Поскольку на юге в нынешнем году урожай зерновых невысокий, а на севере он неплохой, механизаторы Брестчины и Гомельщины едут зарабатывать хлеб на север республики. Расчет зерном в качестве натуроплаты предусмотрен условиями договора.
# Экономика

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