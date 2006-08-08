Уборка урожая: юг придет на помощь северу

Высокопроизводительные комбайны из хозяйств Брестской и Гомельской областей, где уборка уже завершается, на этой неделе перебросят на поля Витебщины и Могилевщины. Всего планируется привлечь не менее 200 механизированных отрядов из южных регионов республики. Межрегиональная помощь для белорусских хозяйств традиционная. Однако, в нынешнем году сотрудничество приобретает более предметный характер.Поскольку на юге в нынешнем году урожай зерновых невысокий, а на севере он неплохой, механизаторы Брестчины и Гомельщины едут зарабатывать хлеб на север республики. Расчет зерном в качестве натуроплаты предусмотрен условиями договора.